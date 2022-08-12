На пляжах Лазурного Берега Франции из-за засухи запретили пользоваться душем

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Префектура департамента Вар на Лазурном берегу Франции запретила пользоваться душем на пляжах. На такой шаг власти региона пошли ради экономии воды из-за засухи, передает РИА Новости со ссылкой на BFM TV.

"В целях борьбы с засухой, которая сильно ударила по департаменту, префект Вара объявил о дополнительных ограничениях, принятых на заседании Комитета по водным ресурсам в среду. Душевые кабины на пляжах департамента будут закрыты", – говорится в заявлении префектуры.

Кроме того, местные власти ограничили полив растений. Запрещено использовать воду из Канал-де-Прованс в дневное время.

В случае несоблюдения правил по использованию воды нарушителям грозит штраф в размере 7500 евро (3,6 млн тенге) для предприятий и 1500 евро (738 тыс. тенге) для частных лиц.

В июле во Франции возникшие в результате изменения климата пожары уничтожили более семи тысяч гектаров леса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982881-na-plyazhah-lazurnogo-berega-frantsii-iz-za-zasuhi-zapretili-polzovatsya-dushem/