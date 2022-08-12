Мужа Светланы Тихановской переведут из колонии в тюрьму
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Белорусского оппозиционера Сергея Тихановского должны перевести из колонии в Могилеве в тюремное учреждение, передает РБК со ссылкой на белорусский правозащитный центр "Вясна".
Суд Октябрьского района Могилева в Беларуси ужесточил меру пресечения супругу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. В ближайшее время его этапируют в тюремное учреждение. Сообщается, что пребывание там подразумевает круглосуточное содержание в камере.
Заседание по изменению меры пресечения Тихановскому состоялось 11 августа.
Ранее Светлана Тихановская сообщила, что по неизвестным причинам ее мужа "отправляют из колонии в тюрьму на три года".
Правозащитный центр "Вясна" лишен регистрации в Беларуси.
Напомним, несколько дней назад Тихановская объявила о создании переходного правительства Беларуси. Деятельность правительства направлена на проведение честных выборов в стране, освобождение политзаключенных и другие меры.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982858-muzha-svetlany-tihanovskoy-perevedut-iz-kolonii-v-tyurmu/