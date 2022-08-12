Мужа Светланы Тихановской переведут из колонии в тюрьму

Сергей Тихановский. Фото: vk.com/strana_888

Белорусского оппозиционера Сергея Тихановского должны перевести из колонии в Могилеве в тюремное учреждение, передает РБК со ссылкой на белорусский правозащитный центр "Вясна".

Суд Октябрьского района Могилева в Беларуси ужесточил меру пресечения супругу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. В ближайшее время его этапируют в тюремное учреждение. Сообщается, что пребывание там подразумевает круглосуточное содержание в камере.

Заседание по изменению меры пресечения Тихановскому состоялось 11 августа.

Ранее Светлана Тихановская сообщила, что по неизвестным причинам ее мужа "отправляют из колонии в тюрьму на три года".

Правозащитный центр "Вясна" лишен регистрации в Беларуси.

Напомним, несколько дней назад Тихановская объявила о создании переходного правительства Беларуси. Деятельность правительства направлена на проведение честных выборов в стране, освобождение политзаключенных и другие меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982858-muzha-svetlany-tihanovskoy-perevedut-iz-kolonii-v-tyurmu/