Тихановская объявила о создании переходного правительства Беларуси

Светлана Тихановская. Фото: Riccardo Pareggiani/NurPhoto via Getty Images

Белорусский политический деятель Светлана Тихановская объявила о создании Объединенного переходного Кабинета, который также является коллективным исполнительным органом, передает Зеркало.

"По итогам вчерашней дискуссии и общественного мнения я приняла решение создать объединенный Кабинет. Это коллективный исполнительный орган, который будет каждый день работать на главные цели - защищать независимость и суверенитет Республики Беларусь, представлять национальные интересы Беларуси", - сообщила Тихановская.

Деятельность Объединенного Кабинета будет направлена также на создание условий для проведения честных и свободных выборов в Беларуси, на освобождение политзаключенных и другие меры.

В состав объединения вошли Павел Латушко, которому поручили представлять кабинет по транзиту власти, Александр Азаров - представитель по восстановлению правопорядка, Валерий Ковалевский - представитель по иностранным делам, и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982527-tihanovskaya-obyavila-o-sozdanii-perehodnogo-pravitelstva-belarusi/