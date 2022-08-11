Ким Чен Ын объявил о победе над COVID-19 в Северной Корее

Ким Чен Ын. Фото: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что их страна одержала победу над коронавирусной инфекцией, передает DW со ссылкой на информационное агентство KCNA.

Как пишет северокорейское агентство, Ким Чен Ын "торжественно объявил о победе в противоэпидемической кампании максимального чрезвычайного положения".

Северокорейский лидер также призвал жителей страны сохранять бдительность и контроль в приграничных районах, поскольку оспа обезьян и другие варианты коронавируса все еще распространяются по миру.

Ранее государственные СМИ КНДР заявили, что коронавирусная инфекция попала на территорию Северной Кореи через "неопознанные предметы" из Южной Кореи. Власти Северной Кореи призвали своих граждан быть бдительными и не дотрагиваться до объектов, которые были занесены ветром через границу с Южной Кореей, так как на них могут оставаться частицы вируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982694-kim-chen-yn-obyavil-o-pobede-nad-covid-19-v-severnoy-koree/