Генсек ООН назвал страну, которую считает символом мира

Антониу Гутерриш. Фото: Franck Robichon - Pool/Getty Images

Во время официального визита в Монголию генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал страну "символом мира на неспокойной планете", об этом говорите на сайте организации.

Генсек ООН встретился в Улан-Баторе с главой МИД Монголии Батцецегом Батмунхом, затем выступил на пресс-конференции.

По словам Гутерриша, в мире с драматическими геополитическими противоречиями и повсеместным распространением конфликтов Монголия является примером для многих других стран как территория, свободная от ядерного оружия.

"Мы живем в мире, где впервые за последние десятилетия люди думают о том, что ядерная война вновь возможна. Есть только одно условие, при котором мы сможем быть абсолютно уверенным в том, что ядерная война не станет реальностью, – это полное избавление от таких вооружений", – сказал он.

Визит Гутерриша в Монголию состоялся в рамках деловой поездки по Юго-Восточной Азии.

Ранее генсек ООН заявил, что мир находится в одном ошибочном шаге от ядерной войны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982662-gensek-oon-nazval-stranu-kotoruyu-schitaet-simvolom-mira/