СМИ: Хорватский журналист спас премьера Венгрии Орбана из тонущей надувной лодки

Виктор Орбан. Фото: Janos Kummer/Getty Images

Хорватский журналист спас премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, когда надувная лодка политика начала тонуть, передает "Европейская Правда" со ссылкой на Slobodna Dalmacija.

Орбан вместе с супругой недавно побывали на отдыхе на хорватском острове Вис. В один из дней во время отдыха венгерский премьер вместе с супругой и охранником находились на надувной лодке недалеко от побережья острова. Когда лодка начала тонуть, на помощь прибыл местный журналист Борис Вркич.

В итоге всем удалось благополучно добраться до берега. Орбан после этого направился ужинать в рыболовный ресторан неподалеку.

К слову, Орбана часто замечают отдыхающим на острове Вис.

Ранее он сделал заявление, которое вызвало возмущение со стороны хорватских властей. Венгерский премьер сказал, что у его страны не было бы проблем с одобрением эмбарго ЕС на поставки российской нефти, если бы когда-то у Венгрии "не отобрали море", подразумевая хорватское побережье. Последнее очень давно входило в состав Венгрии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982403-smi-horvatskiy-zhurnalist-spas-premera-vengrii-orbana-iz-tonuschey-naduvnoy-lodki/