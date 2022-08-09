Эрдоган сообщил о создании 30-километровой зоны безопасности в Сирии
Опубликовано:
Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что они собираются построить 30-километровую зону безопасности в Сирии в рамках усилий по борьбе с терроризмом, передает ТАСС.
"Мы решительно продолжим нашу борьбу с терроризмом. Наше решение по созданию вдоль южных границ зоны безопасности на 30-километровую глубину остается неизменным", - сказал Эрдоган.
Турецкий президент подтвердил, что они нацелены на членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции и во многих других странах считается террористической.
Зона безопасности была создана Турцией в 2019 году.
Напомним, в начале июля Эрдоган заявлял, что хочет провести военную операцию на севере Сирии.
Также мы писали, что одним из условий одобрения Турцией вступления Финляндии и Швеции в НАТО была выдача шведской стороной ряда членов РПК, которые скрываются в этой стране.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982320-erdogan-soobschil-o-sozdanii-30-kilometrovoy-zony-bezopasnosti-v-sirii/