Эрдоган сообщил о создании 30-километровой зоны безопасности в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Adem Altan / Contributor / Getty Images

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что они собираются построить 30-километровую зону безопасности в Сирии в рамках усилий по борьбе с терроризмом, передает ТАСС.

"Мы решительно продолжим нашу борьбу с терроризмом. Наше решение по созданию вдоль южных границ зоны безопасности на 30-километровую глубину остается неизменным", - сказал Эрдоган.

Турецкий президент подтвердил, что они нацелены на членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции и во многих других странах считается террористической.

Зона безопасности была создана Турцией в 2019 году.

Напомним, в начале июля Эрдоган заявлял, что хочет провести военную операцию на севере Сирии.

Также мы писали, что одним из условий одобрения Турцией вступления Финляндии и Швеции в НАТО была выдача шведской стороной ряда членов РПК, которые скрываются в этой стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982320-erdogan-soobschil-o-sozdanii-30-kilometrovoy-zony-bezopasnosti-v-sirii/