СМИ: Швеция захотела выдать Турции 10 членов курдской РПК

Стокгольм. Фото: pixabay.com

Швеция подготовила список из десяти членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которых она может экстрадировать в Турцию, передает РИА Новости со ссылкой на TRT Haber.

Этот процесс является частью соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией в рамках вступления последних двух в НАТО. Напомним, соглашение было подписано на саммите альянса в Мадриде.

"Процесс относительно соглашения, подписанного между Турцией, Финляндией и Швецией, продолжается. Все внимание было приковано к ответам Швеции на запросы Турции об экстрадиции. Сообщается, что Швеция подготовила список из десяти членов РПК, подлежащих экстрадиции", - говорится в сообщении телеканала.

С 2019 по 2022 год Турция передала Швеции 16 прошений о выдаче членов РПК. Из них тогда Стокгольм одобрил всего три. Но теперь, как отмечается, процесс после саммита в Мадриде заметно ускорился.

Рабочая партия Курдистана была признана террористической в Турции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977789-smi-shvetsiya-zahotela-vydat-turtsii-10-chlenov-kurdskoy-rpk/