Эрдоган заявил о намерении начать военную операцию на севере Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Getty Images/ Anadolu Agency / Contributor

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о своем намерении провести военную операцию на севере Сирии. По его словам, мировое сообщество "поймет" данную военную операцию, передает РИА Новости.

На саммите НАТО в Мадриде у Эрдогана спросили, как международное сообщество воспримет планируемую военную операцию Турции на севере Сирии.

"Мы не проведем операцию, которую не поймет международное сообщество. Проведем операцию "на языке", который понимает международное сообщество. Турция в этом вопросе имеет серьезный опыт. Не стоит беспокоиться", – ответил президент Турции.

Как ранее заявлял представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, Анкара готова к военной операции на севере Сирии, поэтому она может начаться в любой момент.

Операция направлена на ликвидацию курдских сил, которые в Турции считаются террористическими.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976485-erdogan-zayavil-o-namerenii-nachat-voennuyu-operatsiyu-na-severe-sirii/