Путин отказался ехать на Генассамблею ООН в сентябре
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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о составе делегации РФ для участия в работе 77-й сессии Генассамблеи ООН. Российский лидер решил не ехать, вместо него делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.
Документ был опубликован на официальном сайте правовой информации.
Помимо министра иностранных дел РФ, в состав делегации войдут: замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели комитетов Госдумы и Совета Федерации по международным делам Леонид Слуцкий и Григорий Карасин, а также ряд директоров департаментов МИД России.
Как пишет Lenta.ru, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что Путин также отказался выступать в ходе сессии. В последний раз российский президент выступал на сессии Генассамблеи ООН в 2020 году.
Уже известно, что в рамках работы сессии в этом году запланированы выступления президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982284-putin-otkazalsya-ehat-na-genassambleyu-oon-v-sentyabre/