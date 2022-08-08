Путин отказался ехать на Генассамблею ООН в сентябре

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о составе делегации РФ для участия в работе 77-й сессии Генассамблеи ООН. Российский лидер решил не ехать, вместо него делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.

Документ был опубликован на официальном сайте правовой информации.

Помимо министра иностранных дел РФ, в состав делегации войдут: замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели комитетов Госдумы и Совета Федерации по международным делам Леонид Слуцкий и Григорий Карасин, а также ряд директоров департаментов МИД России.

Как пишет Lenta.ru, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что Путин также отказался выступать в ходе сессии. В последний раз российский президент выступал на сессии Генассамблеи ООН в 2020 году.

Уже известно, что в рамках работы сессии в этом году запланированы выступления президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982284-putin-otkazalsya-ehat-na-genassambleyu-oon-v-sentyabre/