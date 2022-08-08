СМИ: Джонсон продает таунхаус в Лондоне за 1,6 млн фунтов стерлингов

Таунхаус Джонсона в Лондоне. Фото: Dominic Lipinski/PA Images via Getty Images

Подавший в отставку британский премьер Борис Джонсон выставил на продажу свой таунхаус в Лондоне за 1,6 млн фунтов стерлингов (1,8 млн долларов), который купил за 1,2 млн фунтов стерлингов (1,4 млн долларов), передает Mirror.

"Борис и Кэрри Джонсон выставили на продажу лондонский таунхаус, который они купили за 1,2 млн фунтов стерлингов, в надежде выручить 400 тысяч фунтов стерлингов", – говорится в материале.

Как пишет издание, супруги купили дом с четырьмя спальнями в июле 2019 года, когда Джонсон возглавил кабмин Великобритании.

Отмечается, что Джонсоны собирались сдавать таунхаус в аренду за четыре тысячи фунтов стерлингов (4,8 тыс. долларов) в месяц, но так и не сделали этого.

Напомним, в конце июля Борис Джонсон сыграл свадьбу в поместье спонсора Консервативной партии. На мероприятии присутствовало около 200 гостей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982157-smi-dzhonson-prodaet-taunhaus-v-londone-za-16-mln-funtov-sterlingov/