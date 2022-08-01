Борис Джонсон сыграл свадьбу в поместье спонсора Консервативной партии

Кэрри и Борис Джонсон. Фото: Rebecca Fulton / Downing Street via Getty Images

Свадьба Бориса и Кэрри Джонсон состоялась в субботу, 30 июля, в поместье лорда Бамфорда, спонсора Консервативной партии Великобритании. На мероприятии присутствовало около 200 гостей, передает Daily Mail.

Свадьба состоялась на свежем воздухе под большим шатром на территории поместья Бамфорда. На мероприятие было приглашено около 200 человек.

Кэрри Джонсон отказалась от покупки свадебного платья и арендовала наряд от модельера Саванны Миллер за 25 фунтов стерлингов (более 14 тыс. тенге) при его стоимости в 3500 фунтов стерлингов (примерно два миллиона тенге).

Отмечается, что на торжестве присутствовали сестра и отец Джонсона, журналист Рэйчел Джонсон, актриса Холли Вэлэнс, политики Джейкоб Рис-Могг, Надин Доррис.

Отставка Джонсона повлияла на список гостей. По данным британских газет, на свадьбу не пригласили Майкла Гоува, бывшего соратника Джонсона, и других британских политиков.

Ранее сообщалось, что Джонсон хочет остаться исполняющим обязанности главы правительства, чтобы провести свою свадьбу в резиденции премьеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981074-boris-dzhonson-sygral-svadbu-v-pomeste-sponsora-konservativnoy-partii/