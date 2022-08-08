Байден заявил, что поддерживает право Израиля защищаться от атак

Джо Байден. Фото: Brendan Smialowski/Contributor/Getty Images

Президент США Джо Байден прокомментировал прекращение огня между Израилем и палестинской группировкой и заявил, что поддерживает право Израиля защищаться от возможных нападений, пишет пресс-служба Белого дома.

"Я приветствую сегодняшнее объявление о прекращении огня между Израилем и боевиками из Газы после трех дней боевых действий <...> Моя поддержка безопасности Израиля является давней и непоколебимой, включая его право защищать себя от нападений. В эти последние дни Израиль защищал свой народ от неизбирательных ракетных обстрелов, осуществляемых террористической группировкой "Палестинский исламский джихад", - говорится в сообщении от лица Байдена.

Американский президент сообщил, что в течение последних 72 часов его правительство вело переговоры с официальными лицами Израиля, Палестины, Египта, Иордании и других стран региона.

Напомним, перемирие между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад" вступило в силу 7 августа в 23:30 по местному времени (2:30 по Нур-Султану). Но через несколько минут после этого по израильским поселениям у границы с сектором Газа было выпущено несколько ракет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982143-bayden-zayavil-chto-podderzhivaet-pravo-izrailya-zaschischatsya-ot-atak/