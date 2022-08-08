СМИ: Из сектора Газа обстреляли Израиль через восемь минут после перемирия

Залп ракет из сектора Газа в сторону Израиля. Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Израиль подвергся обстрелу со стороны сектора Газа через несколько минут после вступления в силу режима прекращения огня, было выпущено несколько ракет, передает The Jerusalem Post.

"По израильским поселениям у границы с сектором Газа в воскресенье вечером выпущены ракеты, таким образом нарушено перемирие, достигнутое между Израилем и палестинским "Исламским джихадом", всего через восемь минут после его вступления в силу", – говорится в публикации.

Глава "Исламского джихада" (организация запрещена в Казахстане) Зияд аль-Нахала предупредил, что они возобновят боевые действия с Израилем, если их требования об освобождении членов группировки, которые были задержаны израильскими военными, не будут выполнены. Об этом он сообщил после вступления в силу перемирия между Израилем и "Исламским джихадом" 7 августа в 23:30 по местному времени (2:30 по Нур-Султану).

Как заявил Зияд аль-Нахала, Израиль согласился освободить лидера группировки Бассама аль-Саади и заключенного Халила аль-Аваду в обмен на соглашение о прекращении огня.

Представитель МИД Израиля Лиор Хайат ранее также отметил, что "если перемирие будет нарушено, Израиль оставляет за собой право ответить силой".

Как пишет Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Палестины, число погибших в секторе Газа возросло до 44, более 350 мирных жителей получили ранения.

Напомним, 5 августа армия Израиля снова нанесла удар по сектору Газа. Спецоперация получила название "Рассвет".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982136-smi-iz-sektora-gaza-obstrelyali-izrail-cherez-vosem-minut-posle-peremiriya/