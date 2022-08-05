Армия Израиля снова нанесла удар по сектору Газа (видео)

Фото с места событий: twitter.com/terror_alarm

Армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции в секторе Газа. Израильские военные уже нанесли удары по территории сектора Газа, передает РИА Новости.

В релизе, распространенном ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля - прим.ред.), говорится, что спецоперация получила название "Рассвет".

"Она проводится против террористических целей палестинской группировки "Исламский джихад", - цитирует издание заявление израильских военных.

Отмечается также, что в израильском тылу введена чрезвычайная ситуация.

По данным издания, в 80-километровой зоне вокруг сектора Газа до 20:00 субботы действует режим ЧП. Не разрешается собираться в количестве больше десяти человек на открытой местности и больше 50-ти в помещении. Образовательная деятельность запрещена.

В свою очередь, "Исламский джихад" уже сообщил о гибели одного из командиров в результате израильского авиаудара. Кроме того, Минздрав анклава заявил о четырех погибших и более десяти пострадавших при атаке.

Позже число погибших выросло до 7, пострадавших - до 40. Среди погибших - пятилетняя девочка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982019-armiya-izrailya-snova-nanesla-udar-po-sektoru-gaza-video/