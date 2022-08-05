Пелоси посетила демилитаризованную зону на границе с КНДР во время визита в Южную Корею

Нэнси Пелоси в Сеуле. Фото: Twitter/Speaker Pelosi

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила в Twitter, что во время поездки в Сеул посетила демилитаризованную зону, которая разделяет Южную Корею и КНДР.

После нашумевшего визита в Тайвань Пелоси вместе с делегацией США направилась в Южную Корею, где посетила демилитаризованную зону (ДМЗ). ДМЗ - нейтральная зона, разделяющая КНДР и Южную Корею. Она была создана в рамках перемирия в Корейской войне 1950-1953 годов.

"Для меня было особой честью пообщаться с генералом ЛаКамерой и другими военнослужащими ВС США в Южной Корее на ДМЗ и на авиабазе Осан", - написала Пелоси.

Генерал Пол ЛаКамера - командующий ВС США в Южной Корее.

Известно, что Пелоси провела в Сеуле телефонный разговор с новоизбранным южнокорейским президентом Юн Сок Елем. Лично ее встречал спикер парламента Ким Джин Пе.

"Америку и Южную Корею связывают нерушимые узы, скрепленные десятилетиями дружбы и партнерства", - говорит Пелоси.

Тем временем Китай продолжает военные учения в Тайваньском проливе в ответ на визит Пелоси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981917-pelosi-posetila-demilitarizovannuyu-zonu-na-granitse-s-kndr-vo-vremya-vizita-v-yuzhnuyu-koreyu/