Посольство Азербайджана в Лондоне подверглось нападению радикалов

Радикалы на балконе посольства Азербайджана в Лондоне. Кадр из видео: twitter.com/Gh3ttoAstronaut

Посольство Азербайджана в Великобритании подверглось нападению радикальной религиозной группы в четверг, 4 августа. Восемь человек были арестованы полицией Лондона по подозрению в незаконном проникновении и преступном нанесении ущерба, передает Daily Mail.

Как пишет издание, полиция Лондона задержала восемь человек, которые участвовали в нападении на азербайджанское посольство.

Отмечается, что нападение на посольство Азербайджана в Лондоне совершила шиитская экстремистская организация "Союз слуг Махди". Лидером организации является Ясир аль-Хабиб.

МИД Азербайджана подтвердил информацию о нападении на их посольство в Великобритании, передает РИА Новости.

"Ворвавшись в здание посольства, радикалы подняли на крыльце здания религиозные флаги и скандировали религиозные лозунги. После вмешательства местной полиции члены группы были выведены из здания и задержаны", – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что сотрудники посольства не пострадали. Расследованием происшествия будут заниматься местные правоохранительные органы.

Ранее посольство России в Кыргызстане было проверено саперами из-за сообщения о бомбе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981888-posolstvo-azerbaydzhana-v-londone-podverglos-napadeniyu-radikalov/