Белорусские военные примут участие в совместных с Россией учениях "Восток-2022"

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Более 250 белорусских военных примут участие в совместных с российской стороной стратегических командно-штабных учениях, которые пройдут с конца августа до начала сентября, передает БелТА со ссылкой на сообщение Минобороны Беларуси.

Учения "Восток-2022" пройдут на территории России с 30 августа по 5 сентября текущего года. Руководить ими будет начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

В общей сложности от белорусской стороны будет задействовано свыше 250 военных одной из механизированных бригад Западного оперативного командования.

В начале мая в министерстве обороны Беларуси сообщили о начале внезапной проверки сил реагирования ВС страны. Цель мероприятия - оценка готовности личного состава к реагированию при возникновении возможных кризисных ситуаций.

В белорусском военном ведомстве тогда сообщили, что эти учения не представляют угрозу соседним странам и европейскому обществу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981758-belorusskie-voennye-primut-uchastie-v-sovmestnyh-s-rossiey-ucheniyah-vostok-2022/