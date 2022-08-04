Медведев прояснил ситуацию с провокационным постом во "ВКонтакте"

Дмитрий Медведев. Фото: kremlin.ru

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал взлом своей страницы в соцсети "ВКонтакте" – политик назвал произошедшее проявлением информационной войны.

Медведев дал интервью корреспондентам РИА Новости, в котором поделился своей точкой зрения на этот резонансный инцидент.

"Такие взломы случаются не впервые. От них никто не застрахован. В свое время и когда я занимал пост председателя правительства, мне доводилось сталкиваться с подобными атаками", – заявил Медведев.

По его мнению, это "проявление информационной войны и вражеских стран, которые заинтересованы в столкновении партнеров по ОДКБ, ЕАЭС и ШОС предостаточно".

По словам зампреда Совбеза РФ, компетентные органы и администрация социальной сети проводят соответствующую проверку. Медведев заявил, что виновные не останутся безнаказанными.

"Очевидны и нехитрые методы такой "работы": вбросить от имени известного лица в публичное поле что-то резкое или чувствительное о соседях, сыграть на исторических сюжетах, дождаться неизбежного удаления фейка, а потом торговать этим. Типа в России сделали все специально, послали жесткий сигнал союзникам, а потом дипломатично отгребли. Вроде бы и следов нет, а "осадочек" остался. Вот они – "истинные намерения русских". Вот их "агрессивные замыслы", – считает Медведев.

Он уверен, что "поссорить Россию с друзьями из СНГ не удастся", диалог, по его словам, выстроен прямой, откровенный и без двусмысленностей.

"Это не в наших правилах и не соответствует нашим моральным принципам. Мы с друзьями разговариваем прямо и откровенно, без двусмысленностей. Враждебным силам нас не поссорить. Мы – союзники не только по официальным декларациям, но и на деле, в решении ежедневных вопросов, затрагивающих интересы наших стран и наших народов. Так будет и впредь", – подчеркнул политик.

Напомним, 1 августа на странице Дмитрия Медведева появился пост, посвященный геополитике с провокационным содержанием, в том числе с угрозами и обвинениями в адрес Казахстана. Вскоре после он был удален, а помощник Медведева заявил о том, что страница политика в соцсети "ВКонтакте" была взломана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981746-medvedev-proyasnil-situatsiyu-s-provokatsionnym-postom-vo-vkontakte/