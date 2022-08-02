Взломом объяснил помощник Медведева его провокационный пост "ВКонтакте"

Дмитрий Медведев. Фото: kremlin.ru

Помощник экс-президента России Дмитрия Медведева Олег Осипов заявил о том, что страница политика "ВКонтакте" была взломана. Также указывается, что неизвестные разместили на ней пост провокационного содержания.

Последний пост, автором которого действительно является Медведев, был о Дне военно-морского флота, заявил Осипов. Слова помощника зампреда российского совбеза приводит РИА Новости.

Как указал Осипов, страница "ВКонтакте" бывшего главы государства была взломана, и от его имени был опубликован пост на тему геополитики с провокационным содержанием, в том числе с угрозами и обвинениями в адрес Казахстана.

"Последний пост в ВК, который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с днем ВМФ.

А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация "ВК" и те, кому положено", – сказал Осипов журналистам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981349-vzlomom-obyasnil-pomoschnik-medvedeva-ego-provokatsionnyy-post-vkontakte/