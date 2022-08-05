Обломок капсулы SpaceX упал на землю в Австралии

Обломок капсулы SpaceX: twitter.com/wlmphi

Обломок капсулы SpaceX упал на землю на территории Австралии. По словам эксперта, подобные случаи могут стать распространенным явлением, поскольку количество ракет, отправляемых в космос, с каждым годом увеличивается, передает BBC.

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Мик Майнерс, фермер из Нового Южного Уэльса (Австралия), подумал, что большой черный объект, торчащий из Земли, является сожженным деревом. Позже Австралийское космическое агентство (ASA) заявило, что этот объект — обломок капсулы SpaceX.

Эксперты назвали это событие "редким явлением".

"Было очень интересно увидеть его вблизи. Я никогда не видел, чтобы кусок космического мусора падал таким образом", — заявил доктор Брэд Такер, астрофизик из Австралийского национального университета.

Дон Поллакко, профессор астрофизики в британском Уорикском университете, согласен с тем, что космический мусор очень редко сталкивается с Землей. По его словам, космические объекты падают каждый день, но подавляющее большинство из них приземляется в океанах, покрывающих большую часть планеты. Единственный зарегистрированный случай, когда мусор из космоса упал на человека, случился в 1997 году в Оклахоме, США. Жительница штата Лотти Уильямс не пострадала.

Ученые предполагают, что в ближайшие годы на Землю будет падать больше космического мусора. Это связано с тем, что в космос теперь отправляется больше ракет. Профессор Поллакко добавил, что Солнце переходит в цикл активности, что также может привести к тому, что на Землю будет падать больше обломков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981713-oblomok-kapsuly-spacex-upal-na-zemlyu-v-avstralii/