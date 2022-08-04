Coca-Cola будет продаваться в России под новым названием

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На территории России напитки компании Coca-Cola будут переименованы. После ребрендинга они будут называться "Добрый Cola" и "Добрый Orange", передает Telegram-канал Mash.

Переименованы будут напитки Coca-Cola, Fanta и Schweppes. Они будут называться "Добрый Cola", "Добрый Orange" и "Rich тоник" соответственно. А вот Sprite пока исчезнет.

Отмечается, что в российской линейке появятся новые вкусы: Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy.

"Цена, скорее всего, не изменится. Первые продукты планируют запустить уже осенью этого года", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что Coca-Cola прекратит производить и продавать газированные напитки бренда на территории России. В компании отметили, что после того, как запасы закончатся, новых поставок продукции не будет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981697-coca-cola-budet-prodavatsya-v-rossii-pod-novym-nazvaniem/