Голосование по выбору премьера Великобритании отложили из-за угрозы хакерской атаки

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Старт почтового голосования по выбору нового премьер-министра Великобритании был отложен. Причиной данного решения стал риск хакерского взлома, передает The Telegraph.

Британский центр правительственной связи (GCHQ) предупредил о возможной хакерской атаке. Поэтому было решено было перенести дату голосования и немного изменить саму процедуру.

Бюллетени для голосования по почте, которые должны были быть отправлены 160 тыс. консерваторам 1 августа, еще не были получены. Отмечается, что их прибытие ожидается к 11 августа.

Напомним, что после отставки Бориса Джонсона за пост премьер-министра Великобритании борются бывший министр финансов Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс. Имя нового лидера будет объявлено 5 сентября после летних каникул.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981551-golosovanie-po-vyboru-premera-velikobritanii-otlozhili-iz-za-ugrozy-hakerskoy-ataki/