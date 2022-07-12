Стала известна дата объявления имени нового премьера Британии

Борис Джонсон. Фото: Carl Court/Getty Images

Глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди заявил, что выборы нового лидера Консервативной партии Великобритании, а также премьер-министра страны, начнутся 13 июля, передает Sky News.

Заявки от кандидатов будут приниматься до 12 июля. Затем, чтобы попасть в первый тур выборов, претенденты должны заручиться поддержкой 20 других депутатов-консерваторов. Для второго тура кандидатам нужно получить не менее 30 голосов.

В среду, 13 июля, пройдет первый раунд голосования среди парламентариев-консерваторов.

"Имя нового лидера будет объявлено 5 сентября после летних каникул, а до тех пор Джонсон останется временно исполняющим обязанности премьер-министра", – говорится в заявлении Брейди.

Как ранее стало известно, 11 британских политиков выдвинули свои кандидатуры на пост премьера Великобритании. Отмечается, что число кандидатов может увеличиться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977960-stala-izvestna-data-obyavleniya-imeni-novogo-premera-britanii/