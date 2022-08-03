Наследный принц Кувейта официально распустил парламент

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Наследный принц Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер Ас-Сабах во вторник, 2 августа, подписал указ эмира об официальном роспуске Национального собрания (парламента) страны, передает "Синьхуа".

Сообщается, что наследный принц в подписанном указе отметил, что роспуск парламента направлен на то, чтобы устранить существующие разногласия и споры, угрожающие единству страны.

Наследный принц Кувейта от имени главы государства 22 июня заявил, что постоянное вмешательство законодательной власти в работу административных органов и неспособность последних правильно выполнять свои обязанности привели к разрыву отношений между сторонами. Это в свою очередь поставило под угрозу национальное единство и не соответствует интересам народа. В результате было принято решение о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла распустил парламент и назначил дату досрочных выборов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981534-naslednyy-prints-kuveyta-ofitsialno-raspustil-parlament/