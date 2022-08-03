США подтвердили, что оставляют за собой право ударить по любой террористической группировке

Джон Кирби. Фото: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби на минувшем пресс-брифинге заявил, что ликвидация лидера "Аль-Каиды" показала, насколько серьезно Штаты готовы бороться с терроризмом. Видео с брифинга доступно на YouTube.

"Этот удар продемонстрировал, насколько серьезны у нас возможности, насколько серьезно мы готовы защищать наши интересы", - сказал Кирби.

Он отметил, что некоторые из лидеров "Аль-Каиды" и других террористических группировок все еще скрываются в Афганистане. И Штаты предупредили об этом действующее афганское правительство.

"Если мы снова заметим угрозу США с их стороны ["Аль-Каиды"] или любой другой террористической группировки, президент [Байден] оставляет за собой право принять подобные меры снова", - сказал Кирби.

Ранее Байден подтвердил, что в результате операции США был ликвидирован лидер "Аль-Каиды" Айман аль-Завахири.

Отрывок можно посмотреть с седьмой минуты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981488-ssha-podtverdili-chto-ostavlyayut-za-soboy-pravo-udarit-po-lyuboy-terroristicheskoy-gruppirovke/