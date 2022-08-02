Байден подтвердил ликвидацию лидера "Аль-Каиды" в результате операции США

Джо Байден. Фото: Jim Watson-Pool/Getty Images

Американский президент Джо Байден заявил, что в результате контртеррористической операции США в Афганистане был ликвидирован лидер "Аль-Каиды" (организация, запрещенная в Казахстане) Айман аль-Завахири, передает CBS News.

Президент США заявил, что аль-Завахири был убит в Кабуле в субботу, 30 июля, в результате удара беспилотника.

Как сообщил журналистам высокопоставленный чиновник администрации Белого дома, у правительства США было несколько источников, подтвердивших местонахождение аль-Завахири в конспиративной квартире.

Лидер "Аль-Каиды" в конечном итоге был убит дроном, когда находился на балконе конспиративной квартиры, а члены его семьи были в этот момент в других комнатах.

"Никто из членов его семьи не пострадал, жертв среди гражданского населения нет", – заявил Байден.

В феврале власти США заявили о том, что американские военнослужащие ликвидировали лидера Исламского государства (деятельность организации запрещена на территории Казахстана) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981258-bayden-podtverdil-likvidatsiyu-lidera-al-kaidy-v-rezultate-operatsii-ssha/