Белый дом назвал несерьезным ответ России на предложение по обмену заключенными

Карин Жан-Пьер. Фото: JIM WATSON/AFP via Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты получили от России встречное предложение по обмену заключенными. Однако Белый дом не считает предложенный вариант серьезным и не станет вести по нему переговоры. Стенограмма брифинга опубликована на сайте администрации президента США.

"Мы выдвинули содержательное предложение. И мы хотим провести на этот счет добросовестные переговоры. Мы хотим убедиться, что сделаем это как можно скорее. То, что мы услышали, как вам заявили мои коллеги, было недобросовестным", – сказала Жан-Пьер.

По словам пресс-секретаря Белого дома, власти США получили встречное предложение от России, однако они считают их вариант "несерьезным" и даже не рассматривают его.

"Ясно, что я не буду вести переговоры отсюда, не буду вдаваться ни в какие конкретные детали", – добавила она.

Как передает Bloomberg со ссылкой на источники, российские власти хотят получить двух россиян в обмен на двух американцев.

Напомним, США предложили России обменять Виктора Бута на американцев Уилана и Грайнер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981291-belyy-dom-nazval-nesereznym-otvet-rossii-na-predlozhenie-po-obmenu-zaklyuchennymi/