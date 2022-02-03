Байден заявил о ликвидации лидера ИГ

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Власти США заявили о том, что американские военнослужащие ликвидировали лидера Исламского государства (деятельность организации запрещена на территории Казахстана) Абу Ибрагима аль-Кураши.

Как пишет РИА Новости, президент США Джо Байден указал, что Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши был ликвидирован в ходе операции США на северо-западе Сирии.

"Благодаря мастерству и храбрости наших вооруженных сил мы ликвидировали с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши - лидера ИГ", - говорится в заявлении Белого дома.

Отметим, что аль-Хашими был объявлен новым лидером Исламского государства вскоре после смерти предыдущего главы террористической организации Абу Бакра аль-Багдади в 2019 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954498-bayden-zayavil-o-likvidatsii-lidera-ig/