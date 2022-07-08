Mirror: Джонсон планирует остаться и.о. премьера Британии ради свадьбы в особняке премьеров

Борис Джонсон. Фото: Gareth Fuller/PA Images via Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет остаться исполняющим обязанности главы правительства, чтобы провести свою свадьбу в резиденции премьеров, передает Mirror со ссылкой на источники.

Джонсон и его супруга Кэрри тайно поженились в мае прошлого года в Вестминстерском соборе. Из-за коронавирусных ограничений количество гостей на торжестве было около 30 человек.

Как сообщили источники издания, на 30 июля запланировано масштабное мероприятие, куда приглашены родственники и друзья супругов.

"Джонсон хочет остаться в роли и.о. премьер-министра, частично чтобы провести большую свадьбу в Чекерс позже в этом месяце", – пишет газета.

Сторонники Джонсона заявили, что он продолжает исполнять обязанности премьера из "чувства долга".

Кроме того, отмечается, что пока не известно, когда именно он покинет свой пост.

Напомним, 7 июля Борис Джонсон объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977491-mirror-dzhonson-planiruet-ostatsya-io-premera-britanii-radi-svadby-v-osobnyake-premerov/