Mirror: Джонсон планирует остаться и.о. премьера Британии ради свадьбы в особняке премьеров
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет остаться исполняющим обязанности главы правительства, чтобы провести свою свадьбу в резиденции премьеров, передает Mirror со ссылкой на источники.
Джонсон и его супруга Кэрри тайно поженились в мае прошлого года в Вестминстерском соборе. Из-за коронавирусных ограничений количество гостей на торжестве было около 30 человек.
Как сообщили источники издания, на 30 июля запланировано масштабное мероприятие, куда приглашены родственники и друзья супругов.
"Джонсон хочет остаться в роли и.о. премьер-министра, частично чтобы провести большую свадьбу в Чекерс позже в этом месяце", – пишет газета.
Сторонники Джонсона заявили, что он продолжает исполнять обязанности премьера из "чувства долга".
Кроме того, отмечается, что пока не известно, когда именно он покинет свой пост.
Напомним, 7 июля Борис Джонсон объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977491-mirror-dzhonson-planiruet-ostatsya-io-premera-britanii-radi-svadby-v-osobnyake-premerov/