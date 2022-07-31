Саакашвили уходит из политики, заявил его адвокат

Михаил Саакашвили. Фото: Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images

Адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что Михаил Саакашвили, который является его клиентом, уходит из грузинской политики и намерен покинуть свою партию.

Саакашвили является основателем самой крупной в Грузии оппозиционной партии "Единое национальное движение", пишет РИА Новости.

"Видимо, он давно думает об этом, но никто не давал ему возможность сообщить об этом общественно, так как не желали скандального диссонанса. И сейчас он заявляет, что не имеет претензий в отношении кого-либо. Его политический ресурс исчерпал свое, его повестка дня и задачи также поменялись. Его главная задача – это следить за здоровьем, спастись от возможной опасности, смерти",- заявил юрист журналистам.

Как пояснил адвокат Саакашвили, экс-президент Грузии "вообще уходит из грузинской политики, не только из "Национального движения", теперь это вопрос жизни и смерти, а не политики".

По словам Гелбахиани, его клиенту больше не интересна политика.

Напомним, что 1 октября прошлого года Михаил Саакашвили вернулся в Грузию и сразу же был задержан правоохранителями. После экс-президента отправили в тюрьму Рустави. В ответ на это политик объявил голодовку, в результате чего попал в больницу.

В мае текущего года сообщалось, что Саакашвили перевели из тюрьмы в частную клинику в Тбилиси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981018-saakashvili-uhodit-iz-politiki-zayavil-ego-advokat/