Кандидат в премьеры Великобритании Сунак отказался подыскивать работу для Джонсона

Риши Сунак. Фото: Yui Mok/PA Images/Getty Images

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак заявил, что не будет подыскивать работу для подавшего в отставку главы правительства Бориса Джонсона, передает Sky News.

Когда у бывшего министра финансов и кандидата на пост премьера Великобритании Риши Сунака во время предвыборного выступления спросили, назначил бы он Джонсона на должность посла в Украине, тот ответил, что не берет на себя такие обязательства.

По его словам, он уверен, что уходящий в отставку премьер-министр "сможет продолжать вносить свой вклад в общественную жизнь", однако сам Сунак "не собирается сидеть здесь и раздавать рабочие места людям".

Экс-министр финансов также отметил, что в будущем не видит Джонсона в кабинете министров.

Ранее Джонсон высказал свое мнение о кандидатах на пост, который он недавно покинул. По его словам, он категорически против кандидатуры Риши Сунака, заявив, что готов поддерживать "кого угодно, кроме Риши".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980849-kandidat-v-premery-velikobritanii-sunak-otkazalsya-podyskivat-rabotu-dlya-dzhonsona/