Министр обороны Британии поддержал кандидатуру Лиз Трасс на пост премьера

Глава министерства обороны Британии Бен Уоллес. Фото: Luka Dakskobler/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес поддержал кандидатуру Лиз Трасс в предстоящей гонке за пост британского премьер-министра. Он назвал Трасс "единственным кандидатом", который с первого дня работы может повести всю нацию вперед, передает The Times.

По мнению Уоллеса, глава МИД Британии "прямолинейная и говорит то, что имеет в виду".

При этом он не считает ее оппонента экс-министра финансов Риши Сунака "не способным" министром.

"Дело не в том, что Риши не является способным министром. Я уверен, что, как и другие участники конкурса, он мог бы выполнять обязанности премьер-министра, но с первого дня новый премьер-министр должен хорошо разбираться в международном сообществе, а также в министерстве финансов. Это может сделать только Лиз", - сказал глава британского Минобороны.

Имя нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии объявят 5 сентября. В гонке за пост участвуют Лиз Трасс и Риши Сунак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980767-ministr-oborony-britanii-podderzhal-kandidaturu-liz-trass-na-post-premera/