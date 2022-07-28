Италия заявила о планах стать полностью независимой от российского газа в 2024 году

Рим, Италия. Иллюстративное фото: Pexels

Министр экологического перехода Италии Роберто Чинголани сообщил, что страна намерена стать полностью независимой от российского газа уже в 2024 году, передает "Европейская Правда" со ссылкой на ANSA.

"Добавив меры сбережения и новых поставщиков, со второй половины 2024 года мы будем полностью независимы от поставок газа из России", - заявил Чинголани.

Он отметил, что перед итальянцами стоит цель – пройти холодный сезон с 2022 до 2023 года. Для этого власти страны уже накапливают объемы газа в газовых хранилищах и диверсифицируют поставки.

Ранее в "Газпроме" сообщили, что поставки газа в Италию будут увеличены. Но недавно энергетическая компания страны Eni получила от российской стороны предупреждение, что объем поставок будет сокращен с 34 млн кубометров до 27 млн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980571-italiya-zayavila-o-planah-stat-polnostyu-nezavisimoy-ot-rossiyskogo-gaza-v-2024-godu/