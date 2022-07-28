Зеленский выразил опасение, что новый премьер Британии будет меньше помогать Украине

Борис Джонсон. Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу TalkTV выразил обеспокоенность, что новоизбранный премьер Британии не будет оказывать ту поддержку Украине, которую оказывал Джонсон, передает The Times.

"Честно говоря, я беспокоюсь об этом. Мы хотели бы иметь хотя бы такой же уровень поддержки... потому что мои личные отношения с Борисом ускорили уровень оказываемой британской поддержки. Британцы были лидерами в такой поддержке", - сказал Зеленский.

Напомним, сейчас за пост премьер-министра Великобритании после ухода с поста Бориса Джонсона борются действующая глава МИД Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.

Имя нового премьера Британии станет известно 5 сентября.

Недавно во время очередных теледебатов Трасс и Сунака телеведущая упала в обморок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980567-zelenskiy-vyrazil-opasenie-chto-novyy-premer-britanii-budet-menshe-pomogat-ukraine/