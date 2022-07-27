Теледебаты Трасс и Сунака прервались обмороком ведущей после слов о Путине

Ведущая упала в обморок во время дебатов Трасс и Сунака. Кадр из видео: Twitter/Harry Rutter

Во время очередных теледебатов на TalkTV между кандидатами на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и Риши Сунаком ведущая во время слов о Путине упала в обморок в прямом эфире.

"Если он [Путин] добьется успеха на Украине, то не остановится на этом. Он бросит вызов свободе и демократии", - после этих слов, сказанных Трасс, внезапно послышался грохот. Глава МИД Британии произнесла "О Боже".

Сразу после этого телеканал прервался на рекламную паузу.

Позже сам телеканал TalkTV выпустил заявление, в котором сообщил, что с их ведущей Кейт МакКанн, которая упала в обморок, все хорошо.

"Кейт МакКанн упала в обморок сегодня в эфире, и хотя с ней все в порядке, медики посоветовали не продолжать дебаты. Мы приносим извинения нашим зрителям и слушателям", - гласит их сообщение.

Напомним, 20 июля стало известно, что за пост премьер-министра Великобритании поборются экс-министр финансов Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс. Имя победителя объявят 5 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980327-teledebaty-trass-i-sunaka-prervalis-obmorokom-veduschey-posle-slov-o-putine/