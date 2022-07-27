Поставки газа в Германию по "Северному потоку-1" сократились до 20 процентов

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Около 20 процентов от максимальной мощности было транспортировано по трубопроводу "Северный поток-1" с утра 27 июля. Об этом сообщается на сайте оператора немецкой газотранспортной сети Gascade.

"С 27 июля 2022 года 08:00 часов (12:00 часов по Нур-Султану) 1,28 млн кубометров в час, или около 20 процентов максимальной мощности "Северного потока", было транспортировано по "Северному потоку-1" в соответствии с номинациями", - сказано в сообщении.

Напомним, поставки природного газа по "Северному потоку-1" были возобновлены 21 июля после 10-дневного ежегодного планового технического обслуживания.

А недавно энергетический гигант Eni сообщил, что российская компания "Газпром" увеличила поставки газа в Италию примерно на 15 миллионов кубометров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980445-postavki-gaza-v-germaniyu-po-severnomu-potoku-1-sokratilis-do-20-protsentov/