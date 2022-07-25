Bloomberg: Цены на нефть продолжают снижаться несколько недель подряд

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Цены на нефть в мире с начала этой недели вновь начали снижаться на фоне волнений по поводу замедления экономики. Последнее поспособствовало снижению напряженности на физическом рынке сырой нефти, передает Bloomberg.

В частности, стоимость нефти West Texas Intermediate (WTI) снизилась до 94 долларов за баррель. В минувшую пятницу было зафиксировано третье недельное снижение данной марки нефти.

В последнее время рынок нефти претерпевает "приступы волатильности", которые характеризуются резкими колебаниями и низкой ликвидностью. При этом за год стоимость нефти взлетела примерно на 25 процентов.

Тем временем война в Украине стала причиной того, что многие страны начали отказываться от российских поставок. А Саудовская Аравия и Иран стали больше транспортировать нефть в страны Европы.

Кроме того, правительство США предложило своим союзникам установить ограничение цен на российскую нефть. В связи с этим Россия захотела создать свой эталонный сорт нефти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980067-bloomberg-tseny-na-neft-prodolzhayut-snizhatsya-neskolko-nedel-podryad/