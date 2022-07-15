Bloomberg: Россия создаст свой эталонный сорт нефти

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Российское правительство планирует в следующем году создать собственный национальный эталон нефти на фоне усилий западных стран ограничить приток нефтедолларов в страну, передает Bloomberg со ссылкой на документ.

Российские производители нефти, Центробанк и ключевые министерства страны в октябре хотят начать торговлю нефтью на национальной платформе. Наряду с этим Россия будет привлекать иностранных партнеров для покупки нефти, чтобы достичь нужных объемов торговли для установления ценового ориентира.

Сообщается, что страна уже более 10 лет пытается создать собственный эталон нефти.

Два неназванных российских чиновника подтвердили, что работа над созданием национального эталона продолжается. Это позволит стране продавать свою нефть без ограничений или внешнего давления.

Ранее лидеры стран "Большой семерки" предложили ввести ограничение цен на российскую нефть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978608-bloomberg-rossiya-sozdast-svoy-etalonnyy-sort-nefti/