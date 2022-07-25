The Times: Борис Джонсон попытается вернуться на пост премьера Британии в будущем

Борис Джонсон. Фото: Chris J. Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images

Источники в британском правительстве сообщили The Times, что объявивший об отставке Борис Джонсон планирует в будущем вновь вернуться на пост премьер-министра Великобритании.

Джонсон надеется, что повторит судьбу своего кумира Уинстона Черчилля и снова станет премьер-министром Великобритании.

По словам источника, Джонсон думает, что приход нового лидера на его место может обернуться "катастрофой" для Консервативной партии, которая впоследствии проиграет всеобщие выборы. Тогда он воспользуется шансом.

"Он считает, что тот, кто придет ему на смену, может оказаться катастрофой, и мы [Консервативная партия] можем вернуться сюда через несколько лет, проиграв всеобщие выборы и ища кого-то с динамизмом, способным привести партию обратно к власти. Он считает себя таким человеком", - утверждает источник.

Напомним, Джонсон объявил об отставке 7 июля.

Тем временем на пост премьера Британии претендуют глава МИД Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак. Победителя объявят 5 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979974-the-times-boris-dzhonson-popytaetsya-vernutsya-na-post-premera-britanii-v-buduschem/