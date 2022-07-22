Лавров заявил, что Россия и страны Африки работают над снижением доли доллара в торговле

Сергей Лавров. Фото: Gettty Images/ Russian Foreign Ministry / Contributor

Глава МИД России Сергей Лавров в своей статье для африканских СМИ заявил, что они продолжат выполнять свои обязательства по поставкам в страны Африки, передает РИА Новости.

В частности, речь идет о поставках продовольствия, энергоносителей и других жизненно нужных товаров.

"Россия продолжит добросовестно выполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок продовольствия, удобрений, энергоносителей, других жизненно необходимых Африке товаров. Все меры для этого с российской стороны предпринимаются", - говорится в статье Лаврова.

Также глава российского МИД сообщил, что Россия и ее партнеры в странах Африки намерены снизить долю евро и доллара во взаимной торговле. Работа по этому направлению уже началась.

"Россия во взаимодействии с партнерами предпринимает шаги по расширению использования национальных валют и платежных систем. Работаем над последовательным снижением доли доллара и евро во взаимной торговле", - гласит сообщение.

Тем временем ожидается, что Украина и Россия подпишут соглашение по экспорту зерна 22 июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979752-lavrov-zayavil-chto-rossiya-i-strany-afriki-rabotayut-nad-snizheniem-doli-dollara-v-torgovle/