Пресс-секретарь Путина ответил на вопрос о его здоровье

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Сегодня, 21 июля, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов касательно состояния здоровья главы государства.

Как пишет РИА Новости, журналисты попросили Дмитрия Пескова сказать, в каком состоянии сейчас Путин. Поводом для этого стали высказывания в некоторых западных СМИ о том, что у российского лидера якобы есть проблемы со здоровьем.

В ответ Песков заверил журналистов в том, что президент в полном порядке.

"Хорошо, у него все нормально со здоровьем. Вы знаете, что и украинские информационные специалисты в кавычках, и американские, и британские – они в последние месяцы вбрасывают разные "утки" насчет состояния здоровья президента. Это не что иное как "утки". Мы об этом говорим", – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин оценил возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979604-press-sekretar-putina-otvetil-na-vopros-o-ego-zdorove/