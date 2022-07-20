Путин прокомментировал возможность встречи с Зеленским

Владимир Путин. Фото: Contributor/Getty Images

Президент России Владимир Путин во время рабочего визита в Иран прокомментировал возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

На вопрос журналиста, готов ли он встретиться с президентом Украины, Путин ответил, что украинские власти отказалась от выполнения достигнутых соглашений, желания их выполнять у Киева нет и сегодня.

"Как известно, после этого – и для того, чтобы создать эти условия, наши войска отошли из центра Украины, из Киева, – киевские власти отказались от исполнения этих соглашений. Они же были фактически достигнуты. Так что конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. А мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет", – сказал российский президент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае заключения примирения с Россией необходимы два документа. Один из них должен касаться гарантий безопасности для Киева, второй - его отношений с Москвой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979277-putin-prokommentiroval-vozmozhnost-vstrechi-s-zelenskim/