Британия запретила импорт оружия из Беларуси
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На сайте британского правительства сообщается, что в рамках очередных санкций в отношении Беларуси запрещается импорт оружия и связанных с ним материалов в страну.
"Данная поправка расширяет существующие санкционные меры в отношении импорта, включая импорт оружия и связанных с ним материалов, а также продукции черной металлургии", - говорится в сообщении.
Кроме того, Великобритания продлила запрет на ввоз в страну ряда нефтепродуктов и калийных удобрений из Беларуси.
Наряду с этим британская сторона ввела очередные экономические, торговые и транспортные санкции против Беларуси.
А Япония запретила экспорт для 90 компаний из России и Беларуси, заморозила активы десятков попавших под санкции россиян и еще шести организаций из-за ситуации в Украине.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977050-britaniya-zapretila-import-oruzhiya-iz-belarusi/