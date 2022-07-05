Британия запретила импорт оружия из Беларуси

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На сайте британского правительства сообщается, что в рамках очередных санкций в отношении Беларуси запрещается импорт оружия и связанных с ним материалов в страну.

"Данная поправка расширяет существующие санкционные меры в отношении импорта, включая импорт оружия и связанных с ним материалов, а также продукции черной металлургии", - говорится в сообщении.

Кроме того, Великобритания продлила запрет на ввоз в страну ряда нефтепродуктов и калийных удобрений из Беларуси.

Наряду с этим британская сторона ввела очередные экономические, торговые и транспортные санкции против Беларуси.

А Япония запретила экспорт для 90 компаний из России и Беларуси, заморозила активы десятков попавших под санкции россиян и еще шести организаций из-за ситуации в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977050-britaniya-zapretila-import-oruzhiya-iz-belarusi/