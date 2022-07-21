Россия не будет экспортировать нефть себе в убыток, заявил Новак

Александр Новак. Фото: Askin Kiyagan/Anadolu Agency/Getty Images

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что они не будут экспортировать нефть, если на стоимость российского сырья будет установлен лимит, который окажется ниже затрат на добычу ресурса, передает Первый канал.

"Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, естественно Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки. Это означает, что в убыток работать мы не будем", – сказал Новак.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страны G7 договорились установить максимальный предел цен на нефть из России.

Также сообщалось, что США и их союзники обсуждали ограничение цены на российскую нефть от 40 до 60 долларов за баррель, чтобы сократить доходы России. В администрации Байдена отметили, что цена в 40 долларов за баррель считается слишком низкой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979476-rossiya-ne-budet-eksportirovat-neft-sebe-v-ubytok-zayavil-novak/