Борис Джонсон попрощался с парламентом фразой из фильма "Терминатор 2"

Борис Джонсон. Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон завершил свою прощальную речь перед парламентом знаменитой фразой из фильма "Терминатор 2" Hasta la vista, baby, передает BBC.

В конце своего почти часового прощального выступления Борис Джонсон завершил речь фразой Hasta la vista, baby, процитировав персонажа-киборга Арнольда Шварценеггера из фильма "Терминатор 2: Судный день". В переводе эта фраза означает "До свидания, детка".

Однопартийцы Джонсона провожали его стоя и аплодисментами, в то время как оппозиция осталась сидеть на своих местах.

Подавший в отставку британский премьер также дал несколько советов своему преемнику.

"Держитесь ближе к американцам, заступайтесь за украинцев и по возможности снижайте налоги. Сосредоточьтесь на дороге впереди, но всегда не забывайте смотреть в зеркало заднего вида. И помните, прежде всего, важен не Twitter, а люди, которые отправили нас сюда", – сказал он.

Накануне в Великобритании состоялся пятый и последний тур голосования депутатов, на котором определились два окончательных кандидата на пост премьер-министра страны – Риши Сунак и Лиз Трасс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979450-boris-dzhonson-poproschalsya-s-parlamentom-frazoy-iz-filma-terminator-2/