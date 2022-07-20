Об угрозе массового голода и неконтролируемой миграции предупредили в ООН

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Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что человечество рискует столкнуться с массовым голодом, политической дестабилизацией и неконтролируемой миграцией, если не будет принято каких-либо мер для решения продовольственного кризиса, передает РИА Новости.

"Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом уже сейчас, и если мы не справимся с ним стратегически и эффективно, то нас ждут массовый голод, дестабилизация десятков стран и массовая миграция", – заявил он.

По его словам, 2023 год в этом плане может быть намного хуже текущего. Бизли добавил, что мир столкнется с трудностями из-за роста цен на продукты питания в ближайшие полгода-год, а это в свою очередь приведет к дефициту продовольствия.

Ранее генсек ООН призвал вернуть на мировые рынки продовольствие из России и Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979255-ob-ugroze-massovogo-goloda-i-nekontroliruemoy-migratsii-predupredili-v-oon/