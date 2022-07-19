Генсек ООН призвал вернуть на мировые рынки продовольствие из России и Украины

Антониу Гутерриш. Фото: Russian Foreign Ministry/Anadolu Agency/Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что многие регионы мира могут избежать голода, если на глобальные рынки вернутся продукты из России и Украины, об этом говорится на сайте организации.

"Как показывает последний доклад о состоянии продовольственной безопасности и питания в мире, за последние два года число людей, страдающих от острой нехватки продовольствия, уже удвоилось. В этом году мы сталкиваемся с реальным риском многократного голода. А в следующем году может быть еще хуже", – заявил Гутерриш.

Однако, как отметил генсек ООН, этой катастрофы можно избежать.

"Это означает немедленную реинтеграцию производства продуктов питания Украины, а также продуктов питания и удобрений России на мировые рынки и сохранение открытой международной торговли", – сказал он.

Гутерриш также добавил, что необходимо срочно освободить возможные ресурсы, чтобы усилить социальную защиту и поддержку мелких и семейных фермерских хозяйств.

Ранее генсек ООН предрек нищету и голод для 1,7 млрд человек из-за войны в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979105-gensek-oon-prizval-vernut-na-mirovye-rynki-prodovolstvie-iz-rossii-i-ukrainy/