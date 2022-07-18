Число погибших от аномальной жары в Португалии и Испании достигло более тысячи человек

Иллюстративное фото: sutiporn somnam/Getty Images

Количество погибших от сильной жары в Испании и Португалии достигло более тысячи человек. Аномальная жара была также зафиксирована в Андорре и Франции, передает BNO News.

Наибольшее число смертей за минувшую неделю зафиксировали в Португалии - 659 человек. В стране 14 июля была зарегистрирована рекордная с 2003 года температура в 47 градусов по Цельсию в городе Пиньян. Пик смертей пришелся на этот же день.

В соседней Испании - не менее 368 жертв. Одним из погибших был 60-летний дворник из Мадрида, доставленный в больницу в прошедшую пятницу. Температура его тела превысила 41 градус, он скончался на следующий день.

Экстремальная температура также стала причиной лесных пожаров во Франции, Греции и других странах Европы. Во Франции было уничтожено свыше семи тысяч гектаров лесных массивов.

Есть вероятность, что сильная жара распространится по всей Западной Европе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1978919-chislo-pogibshih-ot-anomalnoy-zhary-v-portugalii-i-ispanii-dostiglo-bolee-tysyachi-chelovek/