Назван лидер третьего тура выборов премьер-министра Великобритании

Риши Сунак. Фото: Stefan Rousseau/PA Images via Getty Images

Согласно результатам голосования, в следующий тур выборов на пост премьера Великобритании прошли четыре кандидата. Лидирует среди них экс-глава минфина Риши Сунак, передает Sky News.

Как заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди, Риши Сунак набрал 115 голосов. В тройке лидеров оказалась заместитель министра по международной торговле Пенни Мордонт, за нее проголосовали 82 депутата. В следующий этап прошла глава МИД Лиз Трасс, она собрала 71 голос. Бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок получила поддержку 58 однопартийцев.

Четвертый этап выборов состоится во вторник. Следующие туры будут проходить до тех пор, пока на пост премьера Великобритании не будут претендовать два кандидата. После этого победитель будет выбран путем общего голосования всех членов партии по почте.

Ранее объявивший об уходе с должности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон высказал свое мнение о кандидатах на пост, который он недавно покинул.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979070-nazvan-lider-tretego-tura-vyborov-premer-ministra-velikobritanii/